Nigeria, uomini armati fanno strage, 40 morti nell'attacco a Wase

Uomini armati in motocicletta hanno ucciso circa quaranta persone in un attacco nella Nigeria centro-settentrionale. Lo ha dichiarato martedì all'Afp il commissario per l'informazione del governo locale, Musa Ibrahim Ashoms. La strage è avvenuta la sera di lunedì 20 maggio, nel distretto di Wase, nello Stato di Plateau. Si tratta dell'ultima resa dei conti in cui sono coinvolti gruppi armati in una regione che da tempo è teatro di dispute fondiarie e minerarie e di scoppi di violenza intercomunitaria.