Dubai, hostess irlandese accusata di tentato suicidio e abuso di alcol

La vicenda

Tori Towey, irlandese di Boyle, laureata al Dublin Institute of Technology, si era trasferita a Dubai nell'aprile 2023 accettando un'offerta di lavoro con Emirates Airlines. Lì aveva conosciuto un sudafricano con il quale si era sposata, divenendo presto - racconta la madre alla Ong - vittima di abusi fisici e psicologici. A seguito di una pesante aggressione, la donna è stata condotta in ospedale. Tornata poi a casa con il marito ne ha subita un'altra, giungendo poi a tentare il suicidio avvolgendosi un cavo elettrico intorno al collo e venendo soccorsa in extremis. Nonostante questo, a seguito di una serie di problemi finanziari, era stata denunciata dal marito, e nei suoi confronti era stato emesso un divieto di viaggio. La madre della giovane si è quindi recata a Dubai nell'intento di riportare la figlia in Irlanda, ma non è stato possibile: il 18 luglio sarà giudicata in tribunale per tentato suicidio e consumo di alcol. “È sottoposta a uno stress incredibile”, ha detto la leader del partito Sinn Fein Mary Lou McDonald al parlamento irlandese. "Tori è una donna di Roscommon e vuole tornare a casa", ha aggiunto chiedendo al Taoiseach irlandese Simon Harris di ''intervenire immediatamente''. Harris ha detto di ''non essere informato sul caso'', ma di voler ''collaborare per sostenere una cittadina irlandese che si trova in circostanze spaventose''. Il ministero degli Esteri irlandese ha detto a Sky News di essere a conoscenza del caso e che viene fornita assistenza consolare.