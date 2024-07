Biden, visite con neurologo. Casa Bianca: "Non ha il Parkinson"

La smentita arriva dopo che si era diffusa la notizia secondo cui un medico specialista avrebbe visitato la White House otto volte nell'ultimo anno. Nella serata di lunedì, il medico personale del presidente, Kevin O’Connor, ha specificato in una lettera che Biden è stato visitato nell’ambito di un più ampio insieme di esami generici che vengono effettuati ogni anno ascolta articolo

Non si placano i dubbi sulle condizioni di salute del presidente americano Joe Biden. Lui insiste, e in una lettera inviata ai parlamentari democratici, assicura: "Sono fermamente deciso a restare in corsa, uniamoci per battere Trump". Ma filtra, da diversi giornali americani, tra cui il New York Times, una nuova indiscrezione: nei mesi scorsi un neurologo specialista del morbo di Parkinson sarebbe stato diverse volte alla Casa Bianca. Si tratta di Kevin Cannard, dell’istituto Walter Reed di Bethesda, il più importate ospedale militare d’America, che ha incontrato i medici del presidente. La Casa Bianca lunedì sera, tramite la portavoce Karine Jean-Pierre, ha però subito specificato che il presidente non è sotto trattamento per il Parkinson. Come scrive anche il Washington Post, la White House ha confermato che un neurologo esperto del morbo ha valutato il presidente Biden tre volte, affermando che i test facevano parte degli esami fisici annuali del presidente, nient'altro.

Le visite del neurologo alla Casa Bianca Secondo il New York Times, i registri delle visite alla Casa Bianca mostrerebbero che il dottor Kevin Cannard avrebbe visitato la Casa Bianca otto volte tra l'estate scorsa e la primavera di quest'anno. Ma Kevin O'Connor, medico del presidente, in una lettera che la Casa Bianca ha reso pubblica lunedì sera, ha precisato che Cannard ha recentemente valutato il presidente in vista della sua visita medica di febbraio. Quell'esame di Cannard non ha prodotto "nessun risultato" che potesse essere correlato al Parkinson o ad altri disturbi neurologici. "I suoi risultati sono stati resi pubblici ogni volta che ho pubblicato i risultati della visita medica annuale del Presidente", ha scritto ancora O'Connor, precisando che "Biden non ha visto un neurologo al di fuori della sua visita medica annuale". approfondimento Joe Biden: "Tornerò alla Casa Bianca". Ma sembra sempre più isolato

Le tensioni al briefing con la stampa Il briefing di ieri alla Casa Bianca con la stampa è stato molto teso. "Il presidente è stato sottoposto a un trattamento per il Parkinson?", è stato chiesto diverse volte dai giornalisti presenti. "No", ha replicato la portavoce Karine Jean-Pierre. "Viene attualmente sottoposto ad una cura per questa stessa malattia?". "No", è stata ancora la sua riposta. La portavoce ha dovuto chiedere più volte ai giornalisti di fare silenzio e ascoltarla, oltre che di "portare rispetto", come emerge anche da un video pubblicato dalla Cnn. approfondimento Elezioni Usa, Biden: "Il partito democratico è con me? Sì"