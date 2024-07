Messico, 9 cadaveri smembrati ritrovati ad Acapulco e Chilpancingo

Nove cadaveri smembrati, in due città dello stato messicano di Guerrero, in meno di 24 ore. Questo il macabro ritrovamento avvenuto prima ad Acapulco, nei quartieri Benito Juárez e Zapata, in Avenida Ruiz Cortines e nella rotonda di Puerto Marqués, poi nella comunità di Mazatlán della città di Chilpancingo, capitale dello Stato. Secondo le prime ipotesi, i tre corpi abbandonati a Chilpancingo potrebbero appartenere ad un'avvocata, a suo genero e ad un altro uomo, scomparsi il 28 e il 29 giugno nella località di El Ocotito.