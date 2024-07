Uragano Beryl, 7 morti nei Caraibi. In serata atteso in Messico. VIDEO

Venti fino a 215 km/h

Beryl, particolarmente potente in questo inizio di stagione, è attualmente un uragano di categoria 4 su una scala 5, con venti che soffiano fino a 215 km/h, secondo l'American Hurricane Center (NHC). Nella giornata di ieri il centro dell'uragano ha sfiorato la costa meridionale della Giamaica per alcune decine di chilometri, secondo i servizi meteorologici del Paese, prima di "allontanarsi dall'isola in serata". In un video pubblicato sui social media, il primo ministro giamaicano, Andrew Holness, ha chiesto a tutti i suoi concittadini di seguire gli ordini di evacuazione. Holness ha "implorato" tutti coloro che vivono in una zona soggetta a inondazioni di spostarsi "in un rifugio o in un luogo più sicuro". I residenti si erano preparati facendo scorta di provviste.