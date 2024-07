Angela Rayner, 44 anni, è cresciuta nelle case popolari nel nord dell'Inghilterra, ha lasciato la scuola senza un titolo ed è diventata madre a 16 anni. Veterana del sindacalismo, deputata dal 2015, è stata eletta in qualità di numero due del partito laburista nel 2020. Politicamente più a sinistra di Starmer, è conosciuta per la sua schiettezza. Responsabile, nello specifico, della questione abitativa e del riequilibrio territoriale, vuole lavorare per un massiccio programma di costruzione di nuclei abitativi e per la fine dei "contratti a zero ore" che non garantiscono orari di lavoro minimi retribuiti

PER APPROFONDIRE: Elezioni Regno Unito, Keir Starmer nuovo Premier: cosa farà