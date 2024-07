Elezioni Regno Unito, Keir Starmer nuovo Premier: cosa farà

Martedì il nuovo primo ministro farà il suo debutto sulla scena internazionale a Washington, in occasione di un vertice organizzato per celebrare il 75esimo anniversario della Nato. Questa potrebbe essere l'occasione per avere colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. I laburisti si sono impegnati a mantenere il sostegno britannico all'Ucraina e ad aumentare la spesa militare. Il 18 luglio Keir Starmer accoglierà i leader europei in Inghilterra, a Blenheim Palace, luogo di nascita di Winston Churchill, per una riunione della Comunità politica europea, un'organizzazione creata nel 2022 con l'ambizione di rafforzare la coesione, la cooperazione e il dialogo tra i Paesi del Continente. Keir Starmer avrà l'opportunità di dettagliare la sua promessa di migliorare gli accordi post-Brexit con l'Unione Europea - senza però aderirvi.

I deputati presteranno giuramento il 9 luglio, prima del "Discorso dal Trono" del 17 luglio, che segnerà l'apertura ufficiale del Parlamento. Il primo "PMQ", l'immancabile question time settimanale con il primo ministro a Westminster, si terrà il mercoledì successivo, il 24 luglio. Secondo il Times, i parlamentari si riuniranno fino al 31 luglio prima della pausa estiva. Riprenderanno il 2 settembre. La conferenza annuale del Labour si terrà a Liverpool dal 22 al 25 settembre. Keir Starmer ha promesso di abbandonare "immediatamente" il piano altamente controverso del suo predecessore Rishi Sunak di deportare i migranti in Ruanda. Una politica che ha descritto come un "espediente costoso" e inefficace. Starmer ha promesso di "cambiare" il Regno Unito dopo 14 anni di governo conservatore, segnati da Brexit, austerità e una profonda crisi del potere d'acquisto. "Abbiamo detto che fermeremo il caos. E lo faremo. Avevamo detto che avremmo voltato pagina. E noi l'abbiamo fatto. Il lavoro di cambiamento inizia oggi", scrive Starmer su X.

Le tre priorità di Starmer

Le tre priorità di Keir Starmer sono la stabilità economica, la riduzione delle liste d'attesa per l'assistenza sanitaria e la creazione di una nuova forza di sicurezza alle frontiere per affrontare i livelli record di immigrazione illegale. Il nuovo governo dovrebbe fare rapidamente annunci per sostenere la costruzione di nuove case. I laburisti hanno promesso di costruire 1,5 milioni di case nei prossimi cinque anni. Anche i diritti dei lavoratori sono una priorità. La futura numero 2 del governo, Angela Rayner, vuole porre fine ai contratti a "zero ore", che non prevedono un orario di lavoro minimo garantito, e allentare le "restrizioni all'attività sindacale" imposte dai conservatori. Rachel Reeves, il futuro ministro delle Finanze, inizierà rapidamente a lavorare al suo primo bilancio, che potrebbe presentare già a settembre o ottobre. Starmer vuole rendere la Gran Bretagna un Paese libero dal fumo, vietando gradualmente la vendita di sigarette. Secondo il piano presentato dal suo predecessore, ai giovani di età inferiore ai 15 anni oggi non verrebbero mai vendute legalmente le sigarette.