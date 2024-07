Bagaglio a mano in aereo, cosa è vietato e cosa invece si può portare

Anche gli utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili sono vietati. E “No” anche a oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando vengono usati per colpire, tra i quali:

mazze da baseball e da softball;

mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente;

attrezzature per arti marziali

Anche sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari sono vietati.