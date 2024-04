Via al limite per i liquidi in aereo: in quali aeroporti è realtà

In vigore dal 2006, la regola verrà abolita in alcuni Paesi grazie all'utilizzo di nuovi scanner di sicurezza che sfruttano la stessa tecnologia a raggi X della tomografia computerizzata utilizzata in campo medico

I primi Scanner CT in Irlanda

Questa tecnologia era già stata testata per la prima volta in Europa a Shannon, nell'Irlanda occidentale. E in questo Hub dal marzo del 2022, liquidi, cosmetici e lozioni di ogni tipo sono ammessi durante il volo. Secondo il produttore di apparecchiature Sens-Tech i nuovi scanner, in virtù dell'intelligenza artificiale, sono in grado di distinguere i liquidi, come l'acqua, il perossido di idrogeno o l'alcol ad alta resistenza, e offrono una visione più completa dell'elettronica. Se un articolo apparirà sospetto, la borsa sarà sottoposta a un ulteriore controllo da parte degli agenti di sicurezza.