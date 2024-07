Ungheria, al via semestre di presidenza del Consiglio Unione Europea

Inizia oggi, 1° luglio, il semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea per l'Ungheria. Fino al 31 dicembre 2024 il governo di Viktor Orbán, che ha ricevuto il testimone dal Belgio, presiederà le riunioni ministeriali a Bruxelles, coordinando le operazioni e stabilendo l'agenda settimanale. Lo slogan scelto dalla presidenza ungherese per il secondo semestre dell'anno è “Make Europe Great Again”, un chiaro riferimento al motto di Donald Trump durante la campagna elettorale delle elezioni presidenziali del 2016 (“Make America Great Again”).

Le priorità della presidenza ungherese al Consiglio dell'Ue

Il governo ungherese, che da domani presiederà il Consiglio dell'Unione Europea, ha stabilito 7 punti fondamentali che lo guideranno durante il secondo semestre del 2024. Si tratta di:

Competitività del mercato unico Politiche di difesa Allargamento dell’Unione Lotta all’immigrazione Futuro delle politiche di coesione Agricoltura Demografia

Il programma dell'Ungheria

Come si legge sul sito ufficiale della presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione Europea, “poiché il 2024 è un anno di transizione, la presidenza ungherese dovrà garantire la continuità dei lavori in seno al Consiglio, in collaborazione con il Parlamento europeo e la Commissione europea di nuova costituzione, e dovrà avviare l’attuazione dell’Agenda strategica 2024-2029, che definisce gli orientamenti a lungo termine per il futuro lavoro dell’Unione”. E ancora: “L’Ungheria lavorerà come un intermediario onesto, nello spirito di sincera cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni, per la pace, la sicurezza e la prosperità di un’Europa veramente forte”.