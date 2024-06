In vendita la casa di Lady Diana a Londra, lì conobbe Dodi Al-Fayed

Serie TV

Sono usciti su Netflix i primi 4 episodi della stagione finale della serie televisiva dedicata alla storia della corona inglese. Questi episodi raccontano le ultime settimane di Diana, analizzando le conseguenze della sua morte. Come fa notare Elisa Messina sul Corriere della Sera, “la versione dei fatti raccontata nella fiction finisce per «assolvere» alcuni personaggi e ne condanna altri”. Scopriamo le differenze tra la realtà dei fatti e l’adattamento televisivo di “The Crown 6” (a cura di Camilla Sernagiotto)

Sono usciti su Netflix i primi 4 episodi della stagione 6 della serie dedicata alla storia della corona inglese: The Crown . Questi episodi raccontano le ultime settimane di Diana, analizzando le conseguenze della sua morte. Come fa notare Elisa Messina sul Corriere della Sera , “la versione dei fatti raccontata nella fiction finisce per 'assolvere' alcuni personaggi e ne condanna altri”. Scopriamo le differenze tra la realtà dei fatti e l’adattamento televisivo di The Crown 6 . Attenzione: seguono spoiler! Nella foto Elizabeth Debicki nei panni di Diana

Nella ricostruzione della serie televisiva, Mohamed Al Fayed non si capacita del fatto che la famiglia reale britannica non voglia condividere un dolore così grande con lui. Come fa notare Elisa Messina sul Corriere della Sera, proprio perché non se ne capacità, “allarga il personale al politico”. Il Corriere fa notare che la produzione dello show si prende “parecchie licenze”, adattando fatti reali alle esigenze di copione, di fiction e alle esigenze di emozionare il pubblico. Nella foto vediamo il vero Mohamed Al Fayed al funerale di Diana