La Corea del Nord sta costruendo un muro al confine con il Sud

Mondo

Nipote di Kim Il-sung, fondatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea, è al potere dal 2011. In questi anni di dittatura ha alternato poche aperture all’Occidente alla minaccia di utilizzare il nucleare contro i nemici, spingendo molto sul far diventare il suo Paese una potenza militare. Ma la crescita economica del Paese non sta andando come previsto