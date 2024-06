Pilota di SuperBike jr Lorenzo Somaschini muore a 9 anni a Interlagos

Lorenzo Somaschini, il baby pilota di nove anni, ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate in un incidente in moto avvenuto sul circuito di Interlagos, a San Paolo in Brasile . Venerdì scorso, durante le prove libere della Junior Cup, categoria che fa parte del Superbike Brasil Lorenzo ha perso il controllo della sua due ruote all'uscita della curva Pinheirinho e si è schiantato a forte velocità. Immediati i soccorsi e la corsa all’ospedale dove il piccolo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, ma lunedì 17 giugno le sue condizioni si sono aggravate in maniera repentina, fino al decesso.

Un sogno spezzato

Somaschini nell'ambiente veniva considerato un enfant prodige del motociclismo, un talento destinato a diventare un pilota di fama internazionale. Nato a Rosario, in Argentina, Lorenzo tra un mese avrebbe festeggiato il suo decimo compleanno. Come raccontano i media locali, la passione per la moto era iniziata a quattro anni, quando il padre gli regalò la sua prima mini moto. Un amore a prima vista che Lorenzo aveva proseguito, mettendosi in mostra in diverse gare di categoria. Il suo sogno era quello di arrivare in MotoGp, un sogno spezzato troppo presto, nella nota curva Pinheirinho del circuito di Interlagos.