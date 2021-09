Moto, è morto il pilota Dean Berta Vinales: aveva 15 anni

Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta. A Jerez, il pilota quindicenne di Superbike cugino di Maverick Vinales della Moto Gp era caduto e poi investito dagli inseguitori. Era stato subito trasportato all'ospedale di Siviglia in elicottero, dove si è spento a causa delle gravi ferite.

L'annuncio

"Siamo profondamente rattristati di segnalare la perdita di Dean Berta Vinales", si legge nell'annuncio ufficiale degli organizzatori del campionato mondiale di Superbike, "la tua personalità, entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente. Dean. Corri in pace". Il programma di sabato, come comunicato da Dorna, è stato annullato. Non ci sono immagini dell'incidente.