Gordon Ramsay, brutto incidente in bici, salvato dal casco. VIDEO

Brutta caduta in bicicletta per il celebre chef Gordon Ramsay. Lo chef britannico, noto per i suoi programmi di cucina come "Ramsay's Kitchen Nightmares" e "Hell's Kitchen", è stato vittima di un incidente nel Connecticut all'inizio di questa settimana.