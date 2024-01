Hell’s Kitchen Usa, al via le sfide infernali con Ramsay su Sky Uno

Torna Hell’s Kitchen, la cucina più infernale di sempre. Una nuova stagione con una grande novità. Una sfida generazionale, ventenni contro quarantenni. Meglio i giovani creativi o gli chef con più esperienza? Ogni squadra affronterà difficilissime prove che metteranno a dura prova le loro abilità culinarie e i loro limiti. A scendere in campo, per meglio dire ai fornelli, sono 18 concorrenti guidati da Chef Gordon Ramsay, questi si daranno battaglia divisi in due squadre per fascia di età, squadra azzurra vs squadra rossa.