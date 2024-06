Grecia, in una settimana trovati morti 3 turisti sulle isole

Si tratta dell'ultimo di una serie di casi recenti in cui i turisti sulle isole greche sono morti o scomparsi. Alcuni, se non tutti, avevano intrapreso escursioni a temperature molto calde.

La scomparsa del turista americano era stata denunciata giovedì dal suo ospite, un amico di nazionalità greca e americana. L'uomo, trovato morto su una spiaggia rocciosa sull'isola di Mathraki, era stato visto l'ultima volta martedì scorso in un bar in compagnia di due turiste che nel frattempo avevano lasciato l'isola.

Gli altri casi di turisti morti o scomparsi sulle isole greche

Un giorno prima del ritrovamento del cadavere del turista americano era stato scoperto il corpo di un visitatore olandese di 74 anni.

Erano stati i vigili del fuoco a trovarlo: l'uomo è stato individuato da un drone disteso a faccia in giù in un burrone, a circa 300 metri dal punto in cui era stato osservato l'ultima volta domenica scorsa, mentre camminava con qualche difficoltà sotto un caldo soffocante.

Sempre nell'arco di questa settimana due turisti francesi sono stati denunciati come dispersi a Sikinos, un'isola relativamente isolata delle Cicladi nel Mar Egeo, con meno di 400 residenti permanenti. Le due donne, di 64 e 73 anni, erano uscite dai rispettivi alberghi per incontrarsi, da allora le loro tracce si sono perse.

Sempre nelle Cicladi, sull'isola di Amorgos, le autorità stanno ancora cercando un turista di 59 anni scomparso da martedì, quando aveva fatto un'escursione in solitaria in condizioni molto calde. Si tratterebbe di un cittadino americano: i media statunitensi, infatti, hanno identificato il turista scomparso come il vice sceriffo in pensione della contea di Los Angeles Albert Calibet di Hermosa Beach, California.