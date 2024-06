Bologna, scomparsa la 15enne Evelina Neamt. L'appello della famiglia

Della ragazza non si hanno più notizie da ieri mattina. Il padre non crede all'allontanamento volontario. Sui social, insieme alla sua fotografia, è stato diffuso un appello per ritrovarla: chiunque possa avere notizie può contattare la polizia

A Bologna è stato lanciato un appello per trovare una giovane di 15 anni, Evelina Neamtu, scomparsa ieri. La ragazza vive con la famiglia in zona Pilastro, ma i genitori non hanno più sue notizie dalla mattina di venerdì 14 giugno, e hanno presentato denuncia alla polizia. Si sono rivolti anche all'avvocata Barbara Iannuccelli dell'Associazione Penelope. Sui social, insieme alla sua foto, è stato diffuso un appello per ritrovarla: chiunque possa avere notizie può contattare la polizia.