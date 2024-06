Francia, attacco a Metz: 5 persone accoltellate, due in modo grave

L'aggressione è avvenuta in un mini-market, riporta la stampa locale. Una delle persone ferite è in fuga

Cinque persone sono state accoltellate, a Metz, nel Nord-Est della Francia. Secondo quanto riferito dalla procura e dalla stampa locale, l'aggressione è avvenuta in un mini-market, nel quartiere Borny di Metz. Quattro giovani sono stati feriti, uno di loro in modo grave. L'autore o gli autori sono in fuga. Lo scrive Republicain Lorrain.