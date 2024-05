Nuova Caledonia, rivolta contro la Francia: auto e negozi in fiamme

Un'altra persona è stata uccisa e due sono rimaste ferite in uno scontro a fuoco nel territorio francese situato nel Pacifico meridionale dove sono proseguiti i disordini per la quinta notte consecutiva. Le violenze hanno interessato la zona settentrionale di Kaala-Gomen. Sale così a sei il bilancio delle vittime dall'inizio delle proteste cominciate dopo che Parigi ha approvato un emendamento costituzionale per consentire ai cittadini arrivati di recente nel territorio di votare alle elezioni provinciali