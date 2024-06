Sventato attacco dell'Isis contro i giocatori del Real Madrid

Un'operazione congiunta della Guardia Civil spagnola, dell'FBI e dell'Europol ha portato allo smantellamento di uno dei principali centri di propaganda dello Stato Islamico (ISIS) in Europa. Secondo le fonti della Guardia Civil citate da 'El Confidencial', questo centro pianificava un attacco contro i giocatori e i tifosi del Real Madrid. L'autoproclamata Fondazione I'lam, come si chiamava il centro, utilizzava stazioni radiofoniche, siti web di notizie, società di produzione video e profili sui social network per diffondere contenuti estremisti in diverse lingue. Tra i loro obiettivi c'era un attentato con armi da fuoco allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il piano prevedeva di sparare contro il bus dei giocatori del Real Madrid al loro arrivo allo stadio. L'operazione ha portato all'arresto di nove persone appartenenti a una cellula ISIS, con membri residenti a Girona, Cadice, Tenerife e Almeria. Le autorità ritengono che questa operazione abbia scongiurato un pericolo imminente per la sicurezza pubblica in Spagna.