Elezioni Francia 2024, via a campagna elettorale: candidati e sondaggi

Chiuse le liste dei candidati in vista del voto del 30 giugno. Il Rassemblement National di Le Pen dato al 30%, 10 punti percentuali più di Emmanuel Macron. E per il presidente arriva una nuova ondata di critiche

Stop alle trattative e agli strappi: si sono chiuse in Francia le liste dei candidati nelle 577 circoscrizioni per le legislative del 30 giugno e 7 luglio. Con qualche decisione dell'ultimo momento e l'attesa di scoprire il quadro esatto delle situazione nell'estrema destra, dove sarebbero circa 70 le circoscrizioni in cui destra Républicains ed estrema destra Rassemblement National presenteranno candidati comuni.

Per i sondaggi Le Pen si assesta al 30%

I sondaggi dicono che il partito di Marine Le Pen è accreditato di circa il 30% dei voti. Il suo presidente Jordan Bardella punta alla poltrona di premier, mentre la leader del partito ha detto che con chiederà le dimissioni di Emmanuel Macron in caso di vittoria. Intanto, è saltata nell'ultimo giorno una delle candidature più controverse de La France Insoumise, il partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon, che per evitare scontri frontali nel Nuovo Fronte popolare della gauche sulla sua candidatura nel caso di vittoria, ha ribadito che non farà il premier: "Non sarò mai io il problema, sono sempre dalla parte della soluzione". Il partito di Macron, invece, è accreditato del 20% dei voti e ha deciso di non presentare candidati in una ventina di collegi elettorali ritenuti perdenti.