Francia, Antonio Scurati nominato cavaliere delle Arti e delle Lettere

Mondo

Dopo la vittoria alle europee del partito di Marine Le Pen, il presidente Macron ha deciso di sciogliere il Parlamento e ha convocato nuove elezioni per il 30 giugno e il 7 luglio. Che scenari si aprono ora? E che possibilità di vittoria ci sono per il partito di estrema destra? Anche di questi temi si è occupata la puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda l’11 giugno