Introduzione

La ritrovata rilevanza strategica degli armamenti terrestri pone da tempo per la Difesa la questione dell'aggiornamento dei vecchi Ariete, costruiti oltre 30 anni fa. Naufragata la trattativa con la holding tedesca Knds sull'acquisto dei Leopard 2-A8, Leonardo spa sta valutando altre interlocuzioni, a partire dalla tedesca Rheinmetall. Sul tavolo il progetto di far nascere in Italia una filiera produttiva di alcuni componenti del carro, che in futuro potrebbe avvalersi dell'intelligenza artificiale