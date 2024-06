Biden: “Non commuterò la pena di mio figlio Hunter"

Mondo

Donald Trump è stato riconosciuto colpevole di tutti i 34 capi di imputazione nel caso Stormy Daniels, fatto che l’ha reso il primo ex presidente degli Stati Uniti condannato in un processo penale e il primo candidato presidenziale a correre come pregiudicato. Come influirà questo sul voto? E quali saranno gli Stati decisivi? Anche di questo si è occupata la puntata di Numeri di Sky TG24 andata in onda il 31 maggio