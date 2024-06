Usa, all'asta un raro diamante rosa: vale almeno 10 milioni di dollari

Il prezioso gioiello esposto al Christie's Rockefeller Center



"Tagliare una pietra colorata in un brillante rotondo e vedere una simile intensità di colore è più unico che raro", ha evidenziato Kadakia. Il suo colore, come spiegato dall'esperto, deriva dalla forte pressione a cui è stata sottoposta la pietra, fatto che la rende "ancora più speciale perché dimostra l'abilità del tagliatore che è riuscito a modellare la pietra senza danneggiarla”. Oltreoceano, l'attenzione è rivolta all'asta di martedì e su chi, tra i “fortunati” del mondo, riuscirà ad aggiudicarsi questo gioiello. Pietre simili, ha fatto notare Christie's, sono ormai da anni fuori produzione e le miniere non estraggono più brillanti colorati di queste dimensioni. L'esclusivo gioiello sarà esposto ancora domani presso il Christie's Rockefeller Center di New York.



