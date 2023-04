Basquiat dello stilista Valentino all'asta per 45 mln di dollari

Una tela di quasi 4 metri dell’artista afroamericano Jean-Michel Basquiat (1960-1988), proveniente dalla collezione dello stilista Valentino Garavani, sarà venduta all'asta da Christie's il 15 maggio a New York a partire da 45 milioni di dollari (circa 41 milioni di euro). Si tratta del dipinto "El Gran Espectaculo (The Nile)" del 1983 che venne acquistato da Valentino nel 2005 all'asta di Sotheby's a New York per 5,2 milioni di dollari.

I proventi della vendita

La stima colloca l'opera "El Gran Espectaculo (The Nile)" tra i pezzi più costosi del giovane artista afroamericano, morto a soli 28 anni, e considerato il padre del graffitismo. I proventi della vendita, spiega in comunicato Christie's, andrà in parte a beneficio dell'Accademia Valentino, fondata nel 2013 per promuovere l'eccellenza del made in Italy e dare supporto ai giovani talenti della Maison.