Paul Allen, collezione all’asta da Christie's per 1 miliardo: è record

La vendita sarà organizzata il prossimo novembre a New York. Saranno esposte più di 150 opere appartenenti al defunto cofondatore di Microsoft, tra cui il dipinto “La montagna Sainte-Victoire” del pittore francese Paul Cézanne. Tutti i proventi saranno devoluti in beneficenza

La collezione di Paul Allen, defunto cofondatore di Microsoft, il prossimo novembre sarà messa all'asta in una vendita organizzata da Christie's a New York. La collezione è stata valutata a più di 1 miliardo di dollari: si tratta, dice la stessa casa d'aste, di un record assoluto.

All’asta la collezione di Paul Allen: è record

Christie's ha fatto sapere che saranno esposte più di 150 opere, tra cui il dipinto “La montagna Sainte-Victoire” del pittore francese Paul Cézanne, stimato a oltre 100 milioni di dollari. Secondo il New York Times, tra i trofei di Paul Allen c'è anche “Small False Start” del pittore americano Jasper Johns, stimato in oltre 50 milioni di dollari. Tutti i proventi della vendita saranno devoluti in beneficenza. L'attuale record per una collezione privata è stato stabilito la scorsa primavera dalla coppia americana Harry e Linda Macklowe, con 922 milioni di dollari in diverse aste da Sotheby's.