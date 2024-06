Elezioni europee, Le Pen esulta: "Siamo pronti a governare la Francia"

Dopo l'exploit alle elezioni europee in Francia di Rassemblement National, che secondo una media degli exit poll diffusi si è attestato attorno al 32% delle preferenze doppiando i macroniani di Renaissance, fermi al 15,2%, esulta la leader Marine Le Pen. La presidente del partito dell'estrema, commentando lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale annunciato da Emmanuel Macron, ha dichiarato: "Non posso che salutare con favore questa decisione. Siamo pronti a governare se i francesi vorranno darci la fiducia" in queste nuove elezioni (RISULTATI ELEZIONI EUROPEE, LO SPOGLIO IN DIRETTA).