McDonald's perde il marchio 'Big Mac' in UE per prodotti con pollo

La decisione della Corte europea arriva dopo una lunga battaglia iniziata nel 2017, quando Supermac's of Ireland ha cercato di far revocare il marchio “Big Mac” della catena americana nei Paesi Ue ascolta articolo

McDonald's ha perso una battaglia legale contro una catena di fast food irlandese. La Corte dell'Unione europea, infatti, ha stabilito che la catena globale non può utilizzare in modo esclusivo il nome “Big Mac” per chiamare i suoi hamburger di pollo. Il Tribunale europeo lo ha deciso sulla base di una valutazione: il brand non è stato utilizzato in modo consecutivo per cinque anni.

Il ricorso contro Mcdonald's risaliva al 2017 Il ricorso era stato avanzato dal brand irlandese Supermac's nel 2017 che aveva chiesto la decadenza del marchio. L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) all'epoca aveva parzialmente accolto la domanda. In seguito, però, in appello aveva riaffermato la protezione del marchio per gli hamburger “Big Mac” di McDonald's. Il gigante statunitense dei panini all'epoca aveva sostenuto che il nome avrebbe causato confusione tra i clienti. leggi anche McDonald's debutta nel beauty. La collaborazione con Nails.INC

La decisione della Corte Mercoledì scorso il tribunale di Lussemburgo ha annullato e riformato parzialmente la decisione Euipo: McDonald's non ha dimostrato che il marchio contestato sia stato oggetto di un uso effettivo nell'indicazione dei panini con pollo, i prodotti con alimenti a base di pollame e i servizi associati. Il Chicken Big Mac di McDonald's, che contiene due cotolette di pollo, formaggio, lattuga, cipolle, cetrioli sottaceto e la speciale salsa Big Mac, è più diffuso al di fuori dell'Ue. A questo punto McDonald's può appellarsi alla decisione presso la più alta corte dell'UE: come si legge in un comunicato del gigante statunitense dei panini, McDonald's ha preso atto della sentenza, che, a suo dire, “non pregiudica il nostro diritto di utilizzare il marchio ‘Big Mac’”. Intanto, l'amministratore delegato di Supermac, Pat McDonagh, ha accolto con favore quella che ha definito una sentenza di “buon senso”. vedi anche Ue, le nuove regole per gli imballaggi