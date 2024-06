Sri Lanka, almeno 12 morti a causa delle piogge monsoniche. VIDEO

Oltre 40.000 persone sono state colpite dalle alluvioni in tutto il Paese. Gli acquazzoni hanno abbattuto le linee elettriche, sradicato alberi e impedito a migliaia di famiglie l'accesso alla corrente

Almeno 12 persone sono morte e altre cinque risultano disperse, a causa delle forti piogge che si sono abbattute sullo Sri Lanka, provocando frane e inondazioni improvvise. Venti dei venticinque distretti dell'isola sono stati inondati, gli altri sono stati messi in condizioni d'allerta, come afferma l'agenzia di gestione delle catastrofi dello Sri Lanka, preoccupata dall'alto livello dell'acqua in numerosi fiumi.