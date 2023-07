È salito a 66 il bilancio delle vittime provocate dalle piogge monsoniche negli stati settentrionali dell'india. Le riprese effettuate da un drone a Manali, nel nord del Paese, mostrano le dimensioni dei danni provocati dalle frane e dalle inondazioni. Le autorità locali riferiscono che le forti precipitazioni hanno causato il crollo di ponti e l'interruzione di strade. Centinaia di villaggi rimasti isolati per la mancanza di elettricità. Anche la fornitura di acqua è stata gravemente compromessa.

Il drone

Le forti precipitazioni causate da un monsone estivo più intenso del solito continuano a flagellare il nord dell'India, coinvolgendo in particolare gli stati di New Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu e Kashmir e Uttarakhand, dove allagamenti, crolli e frane hanno gravemente danneggiato le infrastrutture. Nella capitale sono caduti 153 millimetri di acqua in 24 ore, un quantitativo registrato solo due volte negli ultimi 20 anni. Nel villaggio di Kullu-Himachal i soccorritori hanno salvato gli abitanti nelle case travolte dalla pioggia.