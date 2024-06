Claudia Sheinbaum, chi è la prima presidente donna eletta in Messico

Premio Nobel per la Pace nel 2007, fisica, ricercatrice, autrice di libri sull'ambiente, la neo presidente del Messico nata in una famiglia di scienziati ebrei, è stata governatrice di Città del Messico per sei anni prima di candidarsi e vincere alle presidenziali

"Non vi deluderò”. Sono le prime parole di Claudia Sheinbaum Pardo eletta prima presidente del Messico alle elezioni presidenziali. Classe 1962, nata da una famiglia ebrea, i suoi genitori sono scienziati, è stata capo del governo di città del Messico dal 2018 al 2023. 61 anni, fisica, ingegnere, politica e ricercatrice messicana, Sheinbaum ha un dottorato di ricerca in ingegneria energetica ed è autrice di oltre 100 articoli e due libri sui temi dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. Ha contribuito all'Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change) e ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2007. Si definisce “figlia del 1968”. Ha preso parte ai movimenti di solidarietà con le lotte operaie e contadine.

Sheinbaum è nata a Città de Messico nel 1962 in una famiglia ebrea laica emigrata dalla Lituania e dalla Bulgaria all'inizio degli anni '40 per sfuggire all'Olocausto. Entrambi i suoi genitori sono scienziati: suo padre è ingegnere chimico e sua madre biologa. Suo fratello è un fisico. Dal 1987 al 2016 è stata sposata con il politico Carlos Ímaz Gispert col quale ha avuto una figlia, Mariana, nata nel 1988. Nel 2023 si è sposata in seconde nozza con Jesús María Tarriba Unger, un analista dei rischi finanziari della Banca del Messico e diventa matrigna di Rodrigo Ímaz Alarcón, 41 anni regista messicano.

La politica e il suo programma di governo

Nel 2018 Sheinbaum è stata eletta per un mandato di sei anni come capo del governo del Distretto Federale di Città del Messico. La sua amministrazione è stata caratterizzata da questioni ecologiche e da una forte politica sociale, creando infrastrutture e distribuendo aiuti sociali nei quartieri più poveri. Durante il suo governo ha promosso importanti progetti come il Metrobús e il programma di riforestazione urbana. A giugno 2023 le dimissioni da capo del governo con una popolarità record del 68% in disaccordo la scelta del candidato del suo partito Morena alla presidenza in vista delle elezioni del 2024 . A settembre dello stesso anno diventa la candidata della coalizione Insieme faremo la storia, che comprende il Movimento di rigenerazione nazionale (Morena), il Partito del lavoro e il Partito ecologista verde del Messico. La prima presidente donna in Messico promette riforme economiche per rafforzare lo Stato sociale e di perseguire una politica “sulle energie rinnovabili" sopratuto sull'acqua che il Messico sta per esaurire e sulla questione della violenza, in particolare contro le donne.