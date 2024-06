Usa, Trump approda su TikTok: l’app che voleva bandire

"È un onore", afferma il tycoon nel primo video postato sull'app per annunciare che "il presidente ora è su TikTok". Ma fu proprio Trump a proporre per primo il bando dell'applicazione, salvo poi cambiare posizione

Donald Trump approda su TikTok , l'applicazione che rischia di essere vietata negli Stati Uniti se non verrà venduta dalla sua attuale proprietà cinese, secondo una legge approvata dal Congresso con un ampio consenso bipartisan e firmata da Joe Biden ad aprile. "È un onore", afferma Trump nel primo video postato sull'app per annunciare che "il presidente ora è su Tik Tok".

Trump fu il primo a proporne il bando



Fu proprio Trump a proporre per primo il bando della popolarissima app, di proprietà della cinese Byte Dance, che negli Stati Uniti conta quasi 150 milioni di utenti. Durante il suo mandato alla Casa Bianca, firmò anche un ordine esecutivo in tal senso. "Gli Stati Uniti devono adottare azioni aggressive verso i proprietari di TikTok per proteggere la nostra sicurezza nazionale", si leggeva nell'ordine esecutivo del 2020, poi bloccato da un ricorso in tribunale.



Il cambio di posizione



Lo scorso marzo, mentre il Congresso vedeva crescere il consenso, anche tra molti repubblicani, per vietare l'app a causa delle stesse preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e sulla privacy dei dati di milioni di americani in mano a una società cinese, Trump ha cambiato posizione. Secondo l’ex presidente un divieto di TikTok, o una vendita forzata a un acquirente americano, finirebbe per avvantaggiare altri social media, come Facebook, considerati a lui avversi.



