Usa, resti umani trovati nelle fauci di un alligatore in Texas

Resti umani sono stati trovati nella bocca di un alligatore in Texas. A fare la macabra scoperta sono state le autorità di Houston che si trovavano nella zona proprio per le ricerche di una donna scomparsa. Ancora da accertare l’identità della vittima ma gli investigatori sono portati a pensare che si tratti della donna sulla 60ina sparita. L'animale è stato ucciso per impedirgli di danneggiare ulteriormente i resti della vittima.

Attacchi di alligatori rari in Texas

Come spiega la Bbc, gli attacchi da parte di alligatori non sono rari in Florida, dove solo 8 mesi fa un altro animale era stato abbattuto dopo essere stato trovato con parti del corpo di una donna in bocca. Al contrario in Texas, dove si è verificato l'incidente di martedì, sono molto rari. Il precedente episodio del genere in questo Stato risale al 2015, quando un uomo di 28 anni fu ucciso mentre nuotava nella città di Orange.