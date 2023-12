Migliaia di persone sono state evacuate e altre sono in attesa di fuggire. Le strade sono diventate un fiume in piena, tanto da permettere ai coccodrilli di nuotare in mezzo a zone residenziali

Il coccodrillo che nuota per le vie della città

Le immagini di un coccodrillo che nuota lungo le vie cittadine trasformate in un fiume in piena fanno subito il giro del mondo. Il rettile appena è stato avvistato nelle acque alluvionali nel nord dell'Australia è stato catturato e rinchiuso in una gabbia. Secondo i media locali, il coccodrillo lungo 2,8 metri è stato portato in una struttura di detenzione finché le inondazioni non si saranno ritirate. Intanto cresce la paura tra la gente. Migliaia di persone intrappolate sono in attesa di evacuazione mentre i coccodrilli nuotano in mezzo a zone residenziali.