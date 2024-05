I resti di Flaco, il gufo evaso dallo zoo di Central Park, in un museo

Non saranno esposti al pubblico, ma "saranno messi a disposizione di scienziati e di artisti che sviluppano immagini a scopo educativo e per il bird watching". Flaco è morto a febbraio dopo un anno in cui si era fatto amare dai newyorchesi per la sua storia all'insegna della resilienza e della libertà.

La fuga del gufo reale

Il gufo, che aveva quasi 14 anni, era scappato da una voliera dello zoo di Manhattan quando un ignoto vandalo aveva aperto un foro nella rete. Da allora l'animale aveva scelto la libertà e la saga di come aveva eluso la cattura aveva conquistato i suoi concittadini newyorkesi che, armati di binocoli e macchine fotografiche puntate al cielo, avevano tentato l'avvistamento.

I gufi della specie euroasiatica come Flaco possono vivere 40 anni in cattività, ma solo 20 da liberi. Arrivato a Central Park nel 2010 quando aveva appena un anno, Flaco non si era mai allontanato molto dal parco dopo l'evasione e fino a fine febbraio aveva schivato i tanti pericoli a cui sono esposti gli esemplari della sua specie in una grande città. Come l'ingestione di veleni per topi o la collisione con un veicolo. Secondo le stime della National Audubon Society, infatti, ogni anno a New York oltre 230mila uccelli fanno la stessa fine di Flaco.