È morto Otto, il cane dell' Estetista Cinica: l'annuncio

“Il nostro Otto ci ha lasciati, la sua cardiopatia non gli ha dato scampo e nonostante abbiamo provato a stabilizzarlo in ogni modo non c’è stato verso”. La notizia della morte del fidato compagno a quattro zampe di Cristina Fogazzi, alias Estetista Cinica, arriva così, con un annuncio sulla newsletter.

L'annuncio tramite la newsletter: "L'unico modo era farlo così"

"Questa non è una newsletter commerciale", inizia così la mail che, ogni settimana, arriva ai fan della fondatrice di Veralab per aggiornarli sulle ultime novità e sconti del marchio beauty. "Forse non è nemmeno una newsletter ma io devo dirti una cosa- prosegue l'influencer bresciana che usa sempre un tono confidenziale con i suoi clienti- e non so come farlo in modo che sia in sintonia con come mi sento e quindi ho pensato che l’unico modo era farlo così". Poi l'annuncio della morte, Otto non c'è più, il cane che da 11 anni era entrato nella vita di Fogazzi e poi " a spizzichi si è infilato in quella di chi mi segue, con la sua codina felice al check out dell’ecommerce o nella mail degli auguri di compleanno".

Il simpatico musetto del cane in passato era stato condiviso dall'imprenditrice sui social per rispondere con sarcasmo "a chi credeva che dietro la cinica ci fossero astuti maschi danarosi", "è lui il finanziatore dell'azienda", aveva scritto Fogazzi in un post.