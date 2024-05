Morta Kabosu, il cane che in Giappone aveva ispirato meme e Dogecoin

La morte dello shiba inu è stata comunicata dai padroni del cane sulla loro pagina Instagram. Aveva 18 anni ed era diventato famoso dopo il 2013, quando una sua foto era stata utilizzata per prendere in giro i politici

Il cane più popolare dell'era moderna è morto. Si chiamava Kabosu, era uno shiba inu di 18 anni e il suo muso era ormai virale sui social dopo una foto scattata dal suo padrone nel 2010. La cagnolina era diventata così protagonista del famosissimo meme doge, usato inizialmente per prendere in giro politici americani e canadesi.

La nascita del meme

"È morta silenziosamente, come se dormisse mentre la accarezzavo", ha scritto Atsuko Sato sul suo blog venerdì, ringraziando i fan di Kabosu, il volto del meme 'Doge'.



“Penso che fosse il cane più felice del mondo- ha scritto il proprietario del cane-Ed ero il proprietario più felice", ha scritto.

Nel 2010, due anni dopo aver adottato la cagnolina da un allevamento di cuccioli dove altrimenti sarebbe stata soppressa, Sato scattò una foto del suo animale domestico che incrociava le zampe sul divano.

L'immagine, in cui Kabosu dà alla fotocamera uno sguardo seducente, dal blog del padrone si è diffusa ovunque, a partire dal forum online Reddit, dove è diventata un meme che è rimbalzato dalle camerate dei college universitari alle catene di posta elettronica degli uffici. I meme utilizzavano un linguaggio divertente e demenziale per rivelare i pensieri interiori di Kabosu e di altri shiba inu “doge”, pronunciato come “impasto” della pizza ma con una “j” alla fine.