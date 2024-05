Amsterdam, una persona muore risucchiata dal motore di un aereo

Un dramma vissuto in diretta

Alcuni passeggeri del volo hanno visto l'orrenda fine della vittima. I principali quotidiani della nazione, tra cui De Telegraaf, hanno riportato la notizia in prima pagina scrivendo che lo scalo ha posto diverse bandiere olandesi a mezz'asta davanti all'ingresso principale della struttura. A dare maggiori dettagli su quanto avvenuto sono stati i funzionari di Schiphol precisando che l'incidente è avvenuto sul piazzale fuori dal trafficato terminal dell'hub mentre un volo Klm era pronto a partire per Billund in Danimarca. "Oggi a Schiphol si è verificato un incidente durante il quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione", ha scritto la compagnia di bandiera olandese Klm in una nota, aggiungendo che "purtroppo la persona è morta". Il vettore però non ha rivelato l'identità della vittima. Restano ancora oscuri molti punti da chiarire, a partire dalla dinamica dei fatti. Un dipendente dell'aereo in questione ha raccontato che una persona sarebbe saltata nel motore mentre l'equipaggio aveva appena completato le istruzioni sulla sicurezza. A quel punto si è udito un "rumore infernale" e per un attimo si è visto del fumo, ha aggiunto la stessa fonte. Tra gli altri punti su cui far luce c'è il fatto che al momento non è chiaro se la vittima - non è stato detto nemmeno se fosse un uomo o una donna, né l'età - fosse un passeggero dello stesso volo o di un altro, oppure fosse un dipendente dello scalo. Non si hanno conferme o smentite neanche sul fatto se il gesto sia stato o meno intenzionale.