Turbolenze in volo, 12 feriti su volo Qatar Airways da Doha a Dublino

A pochi giorni di distanza dall’incidente sull’aereo della Singapore Airlines in cui è morto un uomo per un malore e ci sono stati circa cento feriti, un nuovo episodio ha interessato un Boeing 787-9 dreamliner della compagnia qatariota. Coinvolti sei passeggeri e sei membri dell'equipaggio: in 8 sono stati trasportati in ospedale ascolta articolo

Nuovo episodio di turbolenze in volo con 12 feriti, di cui 8 trasportati in ospedale. A pochi giorni di distanza dall’incidente sull’aereo della Singapore Airlines – in cui era morto un uomo per un malore e c'erano stati circa cento feriti – ci sono state complicazioni su un velivolo partito da Doha e diretto a Dublino, mentre stava sorvolando la Turchia. Si tratta di un Boeing 787-9 dreamliner della Qatar Airways, poi arrivato a destinazione e accolto dai servizi di emergenza, tra cui la polizia aeroportuale e i vigili del fuoco. I feriti sono 6 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio.

Qatar Airways: "Ferite minori" per un "piccolo gruppo" di persone Qatar Airways ha spiegato alla Bbc che “un piccolo gruppo” di persone ha subito “ferite minori”, precisando che è stata lanciata un’indagine interna all’azienda per capire meglio cosa è successo. Il traffico aereo nello scalo di Dublino non ha subito rallentamenti o cancellazioni a causa delle operazioni di soccorso. Il caso della Singapore Airlines Lo scorso 21 maggio un uomo inglese di 73 anni è morto per un malore seguito alle forti turbolenze che hanno colpito l'aereo della Singapore Airlines su cui viaggiava, partito da Londra e diretto a Singapore. Il mezzo era dovuto atterrare in via emergenziale a Bangkok per la gravità della situazione: oltre all’uomo deceduto la conta dei feriti ha superato le 100 persone (su un totale di 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio). In soli 5 minuti l'aereo era sceso bruscamente di circa 2000 metri, passando dall'altitudine di circa 11.300 a 9500 metri. leggi anche Turbolenza sul volo Londra-Singapore, chi era la vittima Geoff Kitchen

I cambiamenti climatici e le rotte aeree più esposte a turbolenze improvvise Uno studio inglese dello scorso anno evidenzia come le turbolenze improvvise in volo si siano intensificate negli ultimi tempi. La responsabilità viene data ai cambiamenti climatici. Le zone più interessate dal fenomeno sono quelle degli Stati Uniti e dell’Atlantico settentrionale. Lo scorso anno la rotta più turbolenta è stata però quella tra Santiago del Cile e Santa Cruz in Bolivia, seguita da Almaty-Bishkek (Asia centrale) e Lanzhou-Chengdu (Cina). Al quarto posto c’è il Giappone con la linea Centrair Nagoya-Sendai, entrambe sull’isola principale di Honshu, e al quinto l’Europa con Milano-Ginevra. vedi anche Turbolenze su volo Londra-Singapore, cos'è successo sull'aereo