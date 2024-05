Turbolenza sul volo Londra-Singapore, chi era la vittima Geoff Kitchen

Si chiamava Geoff Kitchen, aveva 73 anni e stava partendo, insieme alla compagna Linda, per una vacanza di sei settimane in Australia. E' l'unica vittima dell'incidente sul Boeing 777-300ER, partito da Londra e diretto a Singapore, investito da una forte turbolenza che ha provocato anche decine di feriti a bordo, prima dell'atterraggio di emergenza all'aeroporto di Bangkok. Secondo le prime ricostruzioni, Geoff Kitchen sarebbe morto di infarto dopo esser stato sballottato nell’aereo partito con destinazione Singapore ma poi precipitato per oltre duemila metri tra Myanmar e Thailandia in soli sei minuti.

Chi era

Geoff Kitchen prima di andare in pensione ha lavorato come professionista assicurativo. Lasciato il mondo del lavoro, oltre a fare il nonno, era diventato un attore teatrale amatoriale (passione condivisa con la consorte). Il volo per Singapore partito dall'aeroporto londinese di Heathrow era una tappa che, insieme alla moglie Linda, lo avrebbe condotto in Australia per trascorrere una vacanza rigenerante di circa sei settimane. Originario di Bristol, ha vissuto a Thornbury, nel Gloucestershire, per buona parte della sua vita. Insieme alla moglie Linda aveva fondato il gruppo teatrale Thornbury Musical Theatre Group. Recentemente aveva condotto una campagna per la riapertura dell'Armstrong Hall a Thornbury, che in passato era stata utilizzata per produzioni teatrali. Lascia un figlio e un nipotino.