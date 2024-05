Volo Ryanair diretto a Londra rientra a Bari per problemi tecnici

Mondo

Secondo quanto emerso, il velivolo si è abbassato di 2mila metri in cinque minuti. Era in volo da 11 ore. Poi è stato fatto atterrare a Bangkok. Il bilancio è di una vittima, un 73enne probabilmente colpito da infarto, e numerosi feriti tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Quelli in gravi condizioni sono 7