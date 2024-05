Tornado nel sud degli Usa, 11 morti e almeno 20 feriti

Sette vittime in Texas e 4 tra Arkansas e Oklahoma. È il bilancio del tornado che si è abbattuto nel weekend a sud degli Stati Uniti. In Texas si sono registrati anche venti feriti

È salito a 11 morti, sette in Texas e quattro tra Oklahoma e Arkansas, il bilancio del tornado che si è abbattuto nel weekend a sud degli Stati Uniti. Lo riportano i media americani. In Texas si sono registrati anche venti feriti.

375mila persone senza elettricità



Secondo il sito web Poweroutage.us, circa 375.000 persone sono senza elettricità in Texas, Missouri, Oklahoma, Kansas e Arkansas. Oggi è previsto un peggioramento del tempo nella regione delle Grandi Pianure, con allerte tornado ancora in molti luoghi, ma in Texas il National Weather Service ha affermato che la minaccia è diminuita.

