Francia, attacco con coltello in metro a Lione: 3 feriti

L’autore dell’attacco, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi presso la metropolitana Jean-Jaurès, sarebbe stato arrestato sul posto. I tre feriti non sarebbero in gravi condizioni. Il viceresponsabile della sicurezza in città: "Il nostro pensiero va alle tre persone ferite"

Aggressore arrestato sul posto



In base a quanto comunicato dal viceresponsabile della sicurezza in città Mohamed Chihi, in un post su X, l’aggressore sarebbe stato arrestato sul posto dagli agenti della Polizia. "Il nostro pensiero va alle tre persone ferite", ha aggiunto. I tre feriti non sarebbero in gravi condizioni, due di loro sarebbero stati colpiti da coltellate all'addome, il terzo ad un braccio. Al momento non si hanno informazioni sull'identità dell'aggressore o sul movente dell’attacco.



