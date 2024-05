Boston, quattro ragazzine accoltellate al cinema: fermato un uomo

Quattro ragazzine, tra i nove e i 17 anni, sono state accoltellate in un cinema alla periferia sud di Boston da un uomo che è stato arrestato. Lo riferiscono i media americani. La stessa persona secondo la polizia potrebbe essere responsabile dell'accoltellamento di una coppia di ventenni in un McDonald's a venti chilometri dal cinema mezz'ora dopo. Nessuna delle persone ferite è in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo è entrato nel cinema senza biglietto con indosso un impermeabile e una parrucca bionda ed ha accoltellato le ragazze. E' scappato a bordo di un Suv nero ed è stato fermato dalla polizia dopo aver aggredito la coppia. Secondo i media locali, l'uomo era anche ricercato nell'ambito di un'indagine per un omicidio a Deep River, in Connecticut, ed era stato definito dalla polizia "armato di coltello e pericoloso".