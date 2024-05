I bambini pensando di raccogliere conchiglie, avevano colto decine di vongole, illegali da pescare in California senza un’apposita licenza. A darne notizia è il Daily Mail. Il fatto risale allo scorso anno. Più recente, invece, è la sentenza del giudice che ha ridotto la multa a 500 dollari ascolta articolo

Una vacanza in famiglia si è trasformata in un incubo, almeno finanziario, per una donna californiana multata per 89mila dollari. Il motivo? I suoi figli pensando di raccogliere conchiglie sulla spiaggia di Pismo, avevano colto decine di vongole, illegali da pescare in California senza un’apposita licenza. A darne notizia è il Daily Mail. Il fatto risale allo scorso anno. Più recente, invece, è la sentenza del giudice della contea di San Luis Obispo, che ha ridotto la multa a 500 dollari.



La vicenda

"I miei figli pensavano di raccogliere conchiglie, ma in realtà stavano raccogliendo vongole, 72 per l'esattezza”, ha riferito la donna californiana. A quel punto, la mamma ha dovuto fare i conti con il Diparimento della pesca e della fauna selvatica, che l’ha multata direttamente sulla spiaggia spiegandole che ciò che avevano appena fatto i suoi figli era illegale. “Quella multa ha rovinato il nostro viaggio", ha aggiunto la donna, che dopo l’incidente si è assicurata di spiegare ai suoi figli la differenza tra una vongola e una conchiglia. “Adesso sanno che in spiaggia è meglio non toccare nulla, e sanno anche la differenza tra una conchiglia e una vongola”. Sebbene fossero presenti cartelli intorno alla spiaggia che avvisavano i bagnanti delle conseguenze della raccolta delle vongole, la donna ha ammesso di non aver prestato attenzione a quei segnali. leggi anche Concessioni balneari, proroghe illegittime per il Consiglio di Stato

Perché è illegale la pesca di vongole in California

Il divieto di pesca delle vongole, come spiegato dal tenente Matthew Gil del Dipartimento della pesca e della fauna selvatica alla fonte, è stato istituito per proteggere le vongole e garantire che possano raggiungere una dimensione sufficiente per riprodursi. “Dobbiamo lasciarle raggiungere i 4 pollici e mezzo in modo che possano deporre le uova”, ha spiegato, sottolineando l'importanza di conoscere le normative in vigore.

Multa ridotta a 500 dollari

Fortunatamente, la multa è stata poi ridotta a 500 dollari, grazie a una sentenza del giudice della contea di San Luis Obispo. "È stato sicuramente un viaggio costoso a Pismo, indimenticabile", ha commentato la donna, che dopo aver vinto la causa si è fatta tatuare un mollusco per ricordare l’incidente. L'episodio avvenuto in California non è un caso isolato. L'anno scorso sono state emesse 58 multe per raccolta illegale di vongole a San Luis Obispo.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24 leggi anche In valigia sabbia e conchiglie, 3 turisti multati ad Alghero