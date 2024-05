Migranti, Rama smentisce la rottura con Meloni su centri in Albania

"No, non ho cambiato idea né ho dato un'intervista". Inizia così il lungo messaggio su X del premier albanese in cui smentisce alcune sue dichiarazioni riportate in un articolo di Repubblica. "Se dovessi tornare cento volte sui miei passi cento volte farei l'accordo sui migranti con l'Italia e con nessun altro Paese"

"No, non ho cambiato idea né ho dato un'intervista. Ho fatto l'albanese che pratica la nostra antica religione dell'ospitalità offrendo il caffè a cari amici venuti dall'Italia a Tirana". Inizia così il lungo messaggio affidato a X dal premier albanese Edi Rama, in cui smentisce alcune sue dichiarazioni riportate in un articolo di Repubblica sui centri per i migranti dell'Italia su territorio albanese.

Con il cronista "abbiamo colloquiato di tante cose in una bella atmosfera di amicizia, e certo anche dell'accordo e della storia dell'immigrazione clandestina dall'Albania verso l'Italia, alla quale il governo D'Alema riuscì a porre fine con grande buon senso e lungimiranza strategica. Ma mai avrei immaginato che sarei finito ancora una volta nella palude della battaglia politica italiana", dice ancora Rama, "virgolettato con parole che non ho mai detto, tipo 'sarà un flop' o 'ci vorrebbe D'Alema' sotto il titolo 'Rama scarica la Meloni' nel quale non mi riconosco per niente", assicura.