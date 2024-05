Spettacolo

O.J. Simpson, i film in cui ha recitato e i documentari sulla sua vita

L'ex stella del football è morta a 76 anni. Tra la carriera sportiva e il processo per l’omicidio dell’ex moglie Nicole Brown e l’amico Ronald Goldman - per cui fu assolto in sede penale - si lanciò in una carriera da attore che lo vide recitare anche al fianco di Sophia Loren e nella trilogia di 'Una pallottola spuntata'. Molte le produzioni dedicate alle sue vicende giudiziarie

È morto O.J. Simpson. L’ex campione del football americano aveva 76 anni e da tempo lottava contro un cancro alla prostata. Tra la carriera con i Buffalo Bills e i San Francisco 49ers e il processo per l’omicidio dell’ex moglie Nicole Brown e dell’amico Ronald Goldman - per cui fu assolto in sede penale ma condannato in sede civile al risarcimento dei loro familiari -, si lanciò in una carriera da attore che lo vide recitare anche al fianco di Sophia Loren e nella trilogia di Una pallottola spuntata

O.J. Simpson – all’anagrafe Orenthal James Simpson – iniziò a muoversi tra le produzioni hollywoodiane all’inizio degli anni ’70. Tra i suoi primi film si ricorda L'uomo del Klan (The Klansman), diretto da Terence Young. Era il 1974. In foto: O.J. Simpson con Richard Burton e Lola Falana