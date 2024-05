India, 10 morti e 60 feriti dopo esplosione in una fabbrica chimica

Ambiente

Il meteorologo Lorenzo Tedici conferma che l'incidente della Singapore Airlines è correlato al climate change. 'Nel XXI secolo volare in aereo è più pericoloso per i temporali forti causati dall’aumento del caldo', sottolinea. Per l'ex pilota Baratti eventi atmosferici estremi di questo tipo saranno 'sempre meno prevedibili'. Secondo il National Transportation Safety Board Usa, infatti, tra il 2009 e il 2018, gli equipaggi non hanno ricevuto preavvisi in circa il 28% dei problemi legati al meteo